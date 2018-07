Elogiado, Bruno Correa confia em salvação do Botafogo no Brasileirão

Após substituir Yuri Mamute no decorrer da partida na qual o Botafogo foi derrotado por 2 a 0 pelo Atlético-PR, no último sábado, em Volta Redonda, Bruno Correa deverá ganhar uma nova chance de Vágner Mancini no clássico deste sábado, contra o Fluminense, às 19h30, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o atacante, que recebeu elogios do técnico após a última partida, exibiu confiança de que o time alvinegro irá superar suas limitações e deixar a zona de rebaixamento nesta reta final da competição.

"A gente vem conversando muito e, pela situação que estamos passando, o jogo contra o Fluminense é o mais importante. Foi falado na reunião que uma vitória vai dar moral para a sequência do campeonato. Temos que ter tranquilidade, não adianta desespero. A situação é complicada, mas vamos tirar o Botafogo dela", disse o jogador, em referência a uma reunião de quase duas horas de duração que aconteceu antes do treino da última terça à tarde, quando o elenco se reapresentou após dois dias de folga.

Atrapalhado por cirurgias de hérnia e apêndice, Bruno Correa ainda não conseguiu recuperar o ritmo de jogo ideal para atuar, mas ressalta que agora é o momento de o Botafogo se superar na luta para evitar a queda para a Série B do Brasileiro.

"Temos que nos ajudar, ter raça e um cobrar o outro. É hora de nos unirmos para tirar o time dessa situação", disse o atleta, que depois reforçou: "Tive a oportunidade de jogar dois jogos antes de me machucar e acho que entrei bem. Contra o Atlético-PR voltei a ter confiança e se depender de mim vai ter muita determinação e trabalho. Talvez não jogue os 90 minutos porque estou voltando agora, mas vou fazer de tudo pra tirar o Botafogo dessa situação".

O Botafogo é o atual 18º colocado do Brasileirão, com 33 pontos, três atrás da Chapecoense, hoje o primeiro time fora da zona de descenso da competição. Após o clássico diante do Fluminense, a equipe fechará a sua campanha com partidas diante de Figueirense (em casa), Chapecoense (fora), Santos (fora) e Atlético-MG (em casa).