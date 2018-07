Elogiado, Jean festeja bom momento no São Paulo Considerado um dos jogadores mais versáteis do atual elenco do São Paulo, o lateral-direito Jean comemorou nesta terça-feira o fato de estar sendo valorizado pelo técnico Paulo César Carpegiani por sua capacidade de desempenhar mais de uma função dentro de campo. "Gostaria de ter dois Jean no meu time", disse o treinador, ao comentar as últimas atuações do atleta no Campeonato Brasileiro.