Elogiado no Santos, Matheus Jesus festeja apoio e diz que ainda pode melhorar

O volante Matheus Jesus festejou a atuação na sua estreia como titular do Santos no clássico com o Palmeiras, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, que marcou a primeira vitória do clube no Allianz Parque. O jogador admitiu que ainda precisa melhorar, devido ao longo tempo que permaneceu sem atuar, e agradeceu o apoio que recebeu do elenco santista.

"Gostei muito da minha atuação. Acho que tem sempre como melhorar, trabalhar mais, mas, pelo tempo que fiquei sem jogar, fui bem. Não me arrisquei, joguei o mais simples possível e deu certo. Espero que possa repetir atuações assim. O Levir (Culpi, treinador) passa bastante tranquilidade para o grupo. O elenco inteiro me apoiou", comemorou o jogador.

Matheus Jesus acredita que os três pontos conquistados na rodada passada renovaram o ânimo do grupo em busca do título brasileiro. A diferença do Santos - vice-líder do torneio - em relação ao Corinthians caiu para oito pontos (47 a 55).

"Lógico que dá. Quem não se animar em ser campeão brasileiro, pode parar. Dá um ânimo a mais para trabalhar, entrar mais ligado nos jogos", avaliou o volante em entrevista coletiva nesta quarta-feira no CT Rei Pelé, em Santos.

Por isso, o volante crê que a parada na tabela do Brasileirão para os jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018 será benéfica para o clube.

"Sim, dá para trabalhar o que a gente tem de ruim, dá para melhorar. Não só para o Santos, mas para todos os times do campeonato. Tem que aproveitar bem essas folgas", complementou o meio-campista.

O próximo compromisso do Santos no Brasileirão será no dia 12, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, diante da Ponte Preta, pela 27ª rodada da competição.