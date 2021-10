Elogiado por Renato, Zanocelo garante a permanência do Santos na primeira divisão

Um dos destaques do time do Santos na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, quarta-feira, na Vila Belmiro, o meia Vinicius Zanocelo recebeu elogios do ex-jogador Renato por intermédio das redes sociais. O camisa 25 agradeceu, revelou ser seu fã e afirmou que o time vai no "lugar que ele merece". Com os três pontos, o time de Vila Belmiro soma 32, em 16º lugar no Campeonato Brasileiro.

"O Santos já teve muitos craques com a camisa 8, mas os que eu me lembro e pude ver jogar de perto são Renato e Elano. O que eles representam para o clube é uma inspiração para eu seguir buscando isso. São referências. Me espelho muito neles e sempre fico vendo vídeos dos dois para tentar colocar em prática no campo. A vitória importante demais. O nosso grupo merece grandes coisas, trabalhamos demais para conquistar nossos objetivos. E, sem dúvida nenhuma, nós vamos colocar o Santos no lugar que ele merece", afirmou o meia.

Leia Também Após 1º gol pelo Santos, Tardelli diz ter superado perseguição de torcedores

Foi de Vinicius Zanocelo o lançamento para Madson abrir o placar diante do Fluminense. Ele também foi o responsável por cuidar de toda a armação das jogadas e posicionamento da equipe em campo.

Após a vitória sobre o Fluminense, o elenco nesta tarde de quinta-feira, no CT Rei Pelé. Os atletas que atuaram fizeram trabalhos recuperação física. O Santos volta a campo no sábado, às 17h, quando terá pela frente o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 29ª rodada do Brasileirão.