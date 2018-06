Elogiado por técnico, D'Alessandro diz que teve trabalho duro premiado no Inter

Autor de três assistências no jogo em que o Internacional venceu o Juventude por 3 a 1, na noite desta quinta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Gaúcho, D'Alessandro teve a sua atuação muito elogiada pelo técnico Odair Hellmann. O treinador exaltou o fato de o meia argentino, de 36 anos, estar em grande forma e consequentemente conseguindo ser decisivo para a equipe.

+ Lateral Rafinha diz que recebeu propostas de Cruzeiro, Inter e Palmeiras

+ Internacional consegue liberação e oficializa retorno de Rodrigo Moledo

O triunfo desta quinta levou o Inter à liderança do Estadual e o comandante festejou o bom momento vivido pelo ídolo da torcida colorada. "O D'Alessandro está jogando muito. Ele está fininho. Acho que irá até os 45 (anos). Ele está voando. Está bonito de ver", ressaltou Hellmann, que ainda destacou o quão perigoso o meia pode ser com a sua qualidade de colocar os companheiros na cara do gol. "Quando a bola cai no pé do D'Alessandro, com ele marcado já é difícil (de as defesas pararem o jogador). E ele com espaço, então, nem se fala. Ele acha passe", disse.

Com os três passes que resultaram em gols nesta quinta-feira, D'Alessandro alcançou a marca de 100 assistências com a camisa do Inter e exibiu certo tom de desabafo ao ser questionado por um repórter se "era fácil" jogar como ele jogou nesta vitória sobre o Juventude.

"Isso é o que muita gente acha, atrás de uma mesa com microfone. Eu trabalho pra c... Desculpe o palavrão. Estou bem, estou feliz. O time está ganhando e jogando com paciência. Tem uma ideia de jogo, um trabalho duro por trás. Não sabemos aonde chegaremos, mas o começo tem sido muito bom", afirmou o argentino, em entrevista ao SporTV logo após o triunfo colorado, se referindo ao início de temporada da equipe.

Após superar o Juventude, o Inter defenderá a liderança do Campeonato Gaúcho no próximo domingo, quando enfrenta o São Paulo-RS, fora de casa, pela oitava rodada da competição. Com 15 pontos, o time está um à frente do vice-líder Caxias e com dois de vantagem sobre o Brasil de Pelotas, terceiro colocado.