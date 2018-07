Elogiado por técnico, Ferreyra exalta chance no Botafogo

"Fiquei muito contente por voltar a jogar depois de muito tempo. Sempre trabalhei para estar à disposição do treinador e entrei. O importante é que ganhamos do Fluminense. Falamos dentro do plantel que o mais importante é o que vamos fazer dentro do campo e, agora, temos outra partida que temos que somar pontos importantes", destacou o jogador.

Sem poder contar com Emerson, que cumpre suspensão de três jogos por falta violenta cometida em Henrique no jogo contra o Cruzeiro, Mancini elogiou o atacante e destacou que a postura exibida pelo argentino serve de exemplo ao elenco botafoguense neste momento em que os jogadores convivem com a dura realidade do atraso no pagamento de salários.

"O Ferreyra é o exemplo que um atleta não pode de maneira nenhuma desanimar, que tem que mostrar dentro de campo o que ele é capaz e de que forma pode ajudar a equipe. Ele teve um papel fundamental diante do Fluminense, além de dividir todas as bolas no alto, ajudar na parte defensiva e dar o passe para o segundo gol. Teve humildade, foi lá e mostrou que pode ser útil. O time com ele teve mais presença de área e o treinador está observando tudo isso. Sem dúvida é mais uma opção que temos para a sequência do campeonato", ressaltou o comandante.