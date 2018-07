Elogiado por Tite, Pato diz ter 'muito o que melhorar'

SÃO PAULO - Embora tenha marcado um gol e festejado uma nova boa atuação com a camisa do Corinthians, exibida na vitória por 2 a 0 sobre o Millonarios, na última quarta-feira à noite, no Pacaembu, pela Copa Libertadores, Alexandre Pato preferiu conter a empolgação e projetar os seus próximos desafios como jogador do clube. O atacante já está mirando o clássico contra o Santos, neste domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista, e enfatizou que tem condições de jogar melhor do que vem atuando.

"Hoje (quarta), vamos comemorar a vitória contra o Millonarios. Mas, a partir de amanhã (quinta), já devemos pensar no clássico contra o Santos", disse o jogador, antes de comentar de forma modesta a sua atuação diante do time colombiano. "Fisicamente, estou muito bem. Corri bastante e consegui fazer o gol, mas tenho muito o que melhorar ainda", completou.

O técnico Tite, por sua vez, destacou que Pato vem mostrando evolução no Corinthians de forma gradativa desde a sua chegada ao clube. E o treinador lembrou que o próprio entrosamento do atacante, do meia Renato Augusto e do zagueiro Gil, outros dois reforços contratados para a esta temporada, com o resto do time ainda não é o ideal, fato que ainda atrapalha um desempenho melhor do trio em campo.

"O Pato, o Renato e o Gil vão aos poucos entrosando com a equipe. Aquilo que eu falo de jogar sem pensar, na rapidez do jogo, ainda se busca, eles estão carecendo disso, mas estão crescendo muito. Tenho colocado para o Pato de também participar do jogo sem a bola. O Guerrero quando chegou aqui não fazia isso, o Pato também não fazia, mas já está fazendo. Então este processo todo de participação me deixou feliz", afirmou o comandante, em entrevista coletiva no Pacaembu.