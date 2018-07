Elogiado por Zico, atacante indiano chega ao Atlético-PR

Em tempos de um futebol tão globalizado e praticamente sem fronteiras, o Atlético-PR foi buscar na Índia uma nova aposta para seu ataque. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a contratação por empréstimo do jovem Romeo Fernandes, de apenas 22 anos, que integrará a equipe sub-23 que está disputando o Campeonato Paranaense.

"Sinto-me extremamente honrado por ter recebido a proposta do Atlético-PR, que tem uma das melhores estruturas para desenvolvimento de jogadores na América do Sul", disse o novo reforço rubro-negro. "Esta oportunidade fará com que eu evolua muito, principalmente por estar no Brasil. Vou trabalhar para fazer o melhor e espero corresponder às expectativas", disse o jogador.

E Romeo chega com ótimas referências. Ele atuou no último Campeonato Indiano com a camisa do FC Goa, comandado por Zico. Foram três gols e duas assistências em 11 partidas da competição, o suficiente para deixar o ex-jogador do Flamengo e da seleção brasileira encantado com o jovem atacante.

"É um ótimo profissional e uma excelente pessoa", afirmou Zico. "Ele foi crescendo durante a competição e foi uma grata surpresa. O Romeo joga muito bem pelos cantos do campo, é rápido, inteligente e bom finalizador. Ele fecha bem pelo meio, fez gols e tem uma característica muito ofensiva."

O FC Goa caiu nas semifinais do Indiano, diante do campeão Atlético de Kolkata, e Romeo foi um dos destaques da boa campanha. "É um garoto aplicado, que ficava sempre depois do treino para aprimorar seus fundamentos. São culturas bem diferentes, mas ele pode crescer muito e ter um bom rendimento no Atlético-PR", apontou Zico.

Romeo Fernandes tem passagens por todas as seleções de base do futebol indiano e estreou na principal em 2011. A chegada de um jogador do país ao mercado brasileiro foi bastante celebrada na Índia, até mesmo pelo clube que detém os direitos do atacante, o Dempo SC.

"Estou muito entusiasmado com a oportunidade valiosa que o Romeo está ganhando indo para o Atlético-PR", afirmou Shrinivas V. Dempo, presidente do Dempo SC. "O Brasil é sinônimo de futebol inspirador. A parceria do clube com a federação indiana auxilia no desenvolvimento do nosso futebol e ajudará a trazer o melhor do Romeo em Curitiba, para um relacionamento enriquecedor."