Elton comemora primeiro gol no Corinthians e exalta postura de Tite

SÃO PAULO - O atacante Elton precisou de pouco mais de 15 minutos em campo para marcar seu primeiro gol com a camisa do Corinthians e comandar a virada da equipe para cima do Mirassol. O jogador, contratado junto ao Vasco para esta temporada, foi fundamental para a vitória por 2 a 1, neste sábado, no Pacaembu, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Esta foi a primeira partida oficial de Elton pelo clube. Ele havia atuado apenas por 45 minutos na última quarta-feira, em amistoso diante da Portuguesa. "Foi bem legal. Estrear fazendo gol é bastante bom. E eu tenho que aproveitar da melhor maneira possível, porque tem muita concorrência", comemorou o atacante.

A entrada do jogador em campo foi motivada pela ousadia de Tite, que soube aproveitar a inferioridade numérica do Mirassol - o volante Alex Silva foi expulso aos 23 minutos do segundo tempo. O treinador colocou Elton no lugar do zagueiro Paulo André, além de Danilo, que substituiu Alessandro.

As alterações foram elogiadas pelo estreante. "O Tite foi inteligente. Ele tinha que colocar mais um homem de área porque o time deles estava marcando muito forte", apontou.

Mesmo com a equipe ainda longe do ideal, principalmente na parte física, a vitória foi muito comemorada pelos jogadores, especialmente pela forma sofrida com que aconteceu. "Corinthians é sempre assim. Se estiver fácil, não é Corinthians", afirmou Liedson.