Elton falta ao treino e fica fora do jogo do Vasco

"Não gostei nada. Ele não vai para o jogo e vamos conversar. Não tem chance de isso passar em branco. Se for o mesmo caso do Marcel (insatisfação com a reserva), terá o mesmo final (sair do clube). Mas isto é uma hipótese, não acho que ele esteja insatisfeito", disse o treinador. "Pode ser um deslize. Tem que dar uma justificativa excelente."

Elton é reserva do recém-contratado atacante Alecsandro e, nos últimos jogos, não tem sido muito aproveitado por Ricardo Gomes. Contra o ABC, no dia 30 de março, em Natal, pela Copa do Brasil, ele só entrou em campo aos 43 minutos do segundo tempo e praticamente não tocou na bola.