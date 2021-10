Elton faz contra o ex-clube, Cuiabá freia reação do Sport e volta a ganhar

Com direito a "lei do ex", o Cuiabá reencontrou o caminho das vitórias no Brasileirão ao superar o Sport, por 1 a 0, nesta quinta-feira, na Arena Pantanal. O único gol da partida foi marcado pelo experiente atacante Elton, de pênalti.

O Cuiabá amargava um jejum de cinco partidas sem ganhar e sobe para a 9ª colocação, com 34 pontos, respirando na luta contra o rebaixamento. Já o Sport, que vinha de três vitórias, não conseguiu deixar o Z-4 e segue na 18ª colocação, com 26.

Leia Também Na reestreia de Ceni, São Paulo tropeça no Ceará e amarga sexto empate seguido

O jogo começou estudado, tanto que a primeira finalização só aconteceu aos 14 minutos. Sander cruzou da esquerda e Mikael cabeceou rente a trave de Walter. Apesar do Cuiabá ter mais posse de bola, o Sport era quem criava as oportunidades.

Tanto que o time pernambucano chegou a marcar aos 28 minutos com Gustavo, mas o gol foi anulado porque Marcão, em impedimento, atrapalhou Walter. A torcida presente na Arena Pantanal já começava a perder a paciência com os erros de passe no último terço do campo.

O Sport continuou mais perigoso na volta do intervalo, mas as alterações feitas por Jorginho surtiram efeito de forma rápida a favor do Cuiabá. Felipe Marques tabelou com Cabrera e foi derrubado por Sander dentro da área. O experiente Elton cobrou o pênalti no meio do gol e abriu o placar, aos 23 minutos. Os três envolvidos saíram do banco de reservas.

Em vantagem, o Cuiabá recuou para explorar o contra-ataque e o Sport se lançou todo em busca do empate. Aos 38, Mikael cabeceou na trave de Walter. Já nos acréscimos, Uendel invadiu a área e encheu o pé em cima de Maylson, perdendo a chance de ampliar. O gol não fez falta e os torcedores puderam comemorar a vitória.

Os dois times entram em campo no domingo, às 20h30, pela 27ª rodada. O Cuiabá enfrenta o Flamengo, no Maracanã, no Rio, e o Sport recebe o Santos, na Ilha do Retiro, em Recife.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 0 SPORT

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Alan Empereur, Paulão e Uendel; Auremir, Camilo (Cabrera) e Pepê (Felipe Marques); Clayson (Marllon), Max (Yuri Lima) e Jenison (Elton). Técnico: Jorginho.

SPORT - Mailson; Ewerthon, Sabino, Chico e Sander; Zé Welison, Marcão, Hernanes (Tréllez) e Gustavo (Everton Felipe); Everaldo (Paulinho Moccelin) e Mikael. Técnico: Gustavo Florentín.

GOL - Elton (pênalti), aos 23 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS - Alan Empereur, João Lucas, Yuri Lima e Max (Cuiabá).

RENDA - R$ 64.480,05.

PÚBLICO - 3.054 pagantes.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).