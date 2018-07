Elton pode cavar um lugar no ataque do Corinthians

SÃO PAULO - Elton trocou um lugar cativo no ataque do Vasco, onde era titular, por uma posição nada confortável no Corinthians: será reserva de Liedson e Adriano.

Mas o cenário, desvantajoso a curto prazo, pode se tornar bem mais favorável a Elton dentro de poucos meses. O novo reforço, com 26 anos, é mais jovem que Liedson (34) e Adriano (fará 30 no mês que vem). E dos três é o que tem contrato mais longo: três anos. Os seus concorrentes têm vínculo só até o meio do ano.

Foi esse contrato longo que pesou na sua vinda para o Corinthians, que se interessou por ele após o fim do Brasileiro. Elton, que marcou 11 gols na competição, tinha vínculo com o Olé Brasil e estava emprestado ao Vasco.

Os cariocas tinham a opção de compra, mas perderam terreno para o Corinthians, que fez uma proposta para adquirir 70% dos direitos econômicos - os outros 30% ficaram nas mãos de um grupo de empresários. Elton ganhou um bom aumento de salário, luvas e um contrato com multa milionária caso seja vendido para o exterior - os valores não foram revelados.

O Corinthians queria um centroavante mesmo sabendo que iria inchar ainda mais o setor - são oito as opções agora.

Parte da diretoria era favorável à vinda de um jogador que desse conta do recado, caso Liedson voltasse a sentir problemas no joelho esquerdo e Adriano, uma incógnita, não tivesse condições físicas de jogo. O escolhido foi Elton. Os outros atacantes contratados, Gilsinho e Bill (que voltou de empréstimo do Coritiba) devem formar o ataque no Paulistão. O ex-vascaíno pode ser inscrito na Libertadores para ficar na reserva.

Tite disse que Liedson e Adriano estão na frente por uma vaga no time. Mas abriu caminho para o novo atacante. "O Elton vai depender do desempenho, isso é que define quem vai jogar."

O Corinthians ainda não apresentou Elton como novo reforço - nem colocou seu perfil no site do clube - porque esbarra na documentação para anunciá-lo. Mas ele já treina com o grupo que faz a pré-temporada no CT - ontem Elton jogou poucos minutos de um coletivo.

O atacante entrou no time reserva justamente na vaga que era ocupada por Adriano. Liedson foi o centroavante do time titular. Na atividade, o técnico sinalizou que não fará mudanças no time campeão brasileiro.

Ficou claro que Alex, que terminou o ano bem, começa como titular, mantendo Danilo no banco. E no ataque Emerson Sheik deixa Jorge Henrique na reserva e forma o trio ofensivo com Willian e Liedson.

Essa deverá ser a formação que iniciará o amistoso de domingo contra o Flamengo, em Londrina, no Estádio do Café.