Elton sai do banco e dá vitória ao Cuiabá sobre o Melgar na Copa Sul-Americana

A primeira partida diante de um adversário estrangeiro terminou da melhor forma para o Cuiabá: com vitória. Na noite desta quinta-feira, o clube brasileiro recebeu o Melgar, do Peru, na Arena Pantanal, em Cuiabá, e venceu por 2 a 0, com gols de Elton, que saiu do banco de reservas para ser decisivo. O jogo foi válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Com o resultado, o Cuiabá soma seus três primeiros pontos no Grupo B, assim como o Racing, da Argentina, que bateu o River Plate, do Uruguai, por 1 a 0, com gol já nos acréscimos. O time brasileiro lidera por ter feito mais gols. Ao fim de seis rodadas, apenas o melhor do grupo avança às oitavas de final.

Os dois times voltam a campo pela segunda rodada na próxima quarta-feira. Às 19h15, o Melgar recebe o River Plate-URU e, às 21h30, o Cuiabá visita o Racing, no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda. Antes disso, porém, os mato-grossenses estreiam no Brasileirão no domingo, às 18h, em visita ao Fortaleza no Castelão.

O Cuiabá teve problemas no início e pouco produziu ofensivamente. Em jogo nervoso, que contou com cinco cartões amarelos no primeiro tempo, o Melgar se sentiu mais à vontade, tanto que o goleiro do time brasileiro, Walter, foi o destaque. Cuesta e Pérez Guedes foram os mais incisivos do time peruano.

Sem esperar muito, o técnico Pintado promoveu mudanças no intervalo e antes mesmo dos 30 minutos do segundo tempo fez as cinco substituições. Deu resultado, porque o Cuiabá se mostrou mais tranquilo e foi um time completamente diferente. Em um lance, Pepê teve calma para limpar o adversário, invadir a área adversária pela direita e chutar cruzado, com muito perigo.

Aos 30 minutos, o Cuiabá teve um pênalti a seu favor em lance que quase complicou a arbitragem. Elton foi derrubado na área, mas o cruzamento sobrou para Valdívia, que marcou o gol. Como o árbitro apitou rapidamente, o gol não valeu. Na cobrança, Elton errou o pênalti, mas converteu no rebote, aos 32 minutos.

Bem postado defensivamente, o Cuiabá jogou os minutos finais no erro do adversário e construiu duas boas chances com Igor Cariús e André Luís. E, aos 49 minutos, o time brasileiro fechou o placar, novamente com Elton. Após rebote em escanteio, o zagueiro Marllon deu lindo passe pelo alto e o atacante apareceu na pequena área para completar de cabeça.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 X 0 MELGAR-PER

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Igor Cariús; Marcão Silva (Everton), Rivas (Rafael Gava), Osorio (Valdívia) e Pepê; André (Elton) e Alesson (André Luís). Técnico: Pintado.

MELGAR - Cáceda; Alejandro Ramos, Deneumostier, Galeano e Reyna; Arias (Joel Sánchez), Orzán (Tandazo) e Pérez Guedes; Bordacahar (Quevedo), Cuesta e Iberico (Vidales). Técnico: Néstor Lorenzo.

GOLS - Elton, aos 32 e aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marllon, Alan Empereur, Marcão Silva e Pepê (Cuiabá); Alejandro Ramos, Deneumostier, Orzán e Bordacahar (Melgar).

ÁRBITRO - Ivo Méndez (BOL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).