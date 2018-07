Em 1º jogo sem Fred, Flu busca empate com Grêmio pelo Brasileirão

Em seu primeiro jogo após a saída do atacante Fred para o Atlético-MG, o Fluminense empatou com Grêmio por 1 a 1, neste sábado, no estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca chega a dez pontos, junto com outras equipes, na zona intermediária da tabela. Já o Grêmio foi aos 14 pontos e ocupa a segunda colocação, mas neste domingo poderá ser ultrapassado por Corinthians ou Palmeiras, que têm 13 e 12 pontos, respectivamente, e travam clássico no Allianz Parque.

O time carioca foi a campo disposto e com muita movimentação. Com um a mais desde os 32 minutos do primeiro tempo, o clube não conseguiu aproveitar a superioridade numérica. Com pouca articulação, insistiu em levantar bolas na área. A insistência foi premiada com um gol de Marcos Junior. Além dele, Gustavo Scarpa, Cícero e Richarlison jogaram bem, mas pararam no goleiro Bruno Grassi. Recuado e desfalcado, o Grêmio barrou os avanços do adversário e, mesmo com um a menos, foi oportunista e marcou primeiro para ao menos sair com um empate no confronto fora de casa.

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó, na quarta-feira, às 19h30. O Fluminense recebe o Corinthians no estádio Mané Garrincha, em Brasília, na quinta-feira, às 20 horas.

JOGO

O Fluminense começou bem. Aos 3 minutos, Gustavo Scarpa lançou Richarlison, que chegou batendo cruzado e quase marcou o primeiro da partida. O time das Laranjeiras entrou agressivo e teve maior domínio de bola. Aos 18, Richarlison driblou o zagueiro e bateu no canto, mas Bruno Grassi espalmou para escanteio.

Seguindo a pressão do Fluminense, aos 23, Maranhão cruzou, Cícero desviou e o chute de Wellington Silva saiu fraco, mas se tornou uma assistência para o próprio Cícero. O meia, dentro da área, finalizou e o goleiro fez excelente defesa.

Aos 32, após falta de Wellington Silva em Edílson, o volante Ramiro reclamou de forma acintosa com o árbitro André Freitas e foi expulso. Na confusão, Maicon também levou um cartão amarelo por reclamação.

Com um a mais, o Fluminense se animou e tentou pressionar o adversário. Para frustrar as expectativas da equipe tricolor, Bobô fez belo passe para Marcelo Hermes, que ficou frente a frente com Diego Cavalieri e encobriu o goleiro para abrir o placar no Raulino Oliveira. No lance seguinte, Richarlison recebeu em liberdade na área, chutou cruzado e Bruno Grassi novamente foi bem na defesa. A pressão continuou: aos 46, Scarpa bateu da intermediária, quase encobriu o goleiro e a bola passou perto da meta.

Na volta do intervalo, com a vantagem no número de jogadores, o clube carioca passou a dominar a partida e a jogar no campo do Grêmio. Os gaúchos se defendiam e esperaram brechas para contra-ataque. A primeira jogada mais relevante veio aos 12, quando Scarpa lançou Jonathan, que cruzou de primeira na cabeça de Marcos Junior. O atacante disputou no alto e mandou para fora. O time do Rio seguiu insistindo nas bolas aéreas, que eram rechaçadas pela zaga gremista.

Em um desses levantamentos, aos 29, Marcos Júnior conseguiu dominar a bola dentro da área e bater forte cruzado para o fundo das redes. O atacante comemorou muito o empate. Na sequência, a bola sobrou na área para Marcos Júnior, que bateu cruzado com desvio e quase virou o jogo.

Depois do gol, a pressão aumentou sobre o Grêmio, que colocou em campo o zagueiro Bressan no lugar do meia Douglas. Aos 41, Scarpa cruzou na área, Magno Alves desviou e Edson, debaixo da trave, não conseguiu completar para o gol. O clube do Rio seguiu pressionando até o final, mas não conseguiu superar a defesa do Grêmio.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 1 GRÊMIO

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Jonathan, Gum, Henrique e Wellington Silva; Edson, Douglas (Magno Alves), Cícero, Gustavo Scarpa e Maranhão (Marcos Junior); Richarlison. Técnico: Levir Culpi.

GRÊMIO - Bruno Grassi; Edílson, Pedro Geromel, Wallace, Marcelo Hermes; Ramiro, Maicon, Douglas (Bressan) e Giuliano; Everton (Léo Tilica) e Bobô (Jaílson). Técnico: Roger.

GOLS - Marcelo Hermes, aos 40 minutos do primeiro tempo; Marcos Junior, aos 29 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Gum, Cícero e Marcos Junior (Fluminense); Edílson e Maicon (Grêmio).

CARTÃO VERMELHO - Ramiro (Grêmio).

ÁRBITRO - Andre Luiz de Freitas Castro (GO).

PÚBLICO - 3.636 presentes (2.467 pagantes).

RENDA - R$ 63.050,00.

LOCAL - Estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda (RJ).