Em 1.º jogo com time principal, Flu bate Volta Redonda O primeiro teste foi superado sem dificuldade e sem muito brilho. Mas era apenas a estreia do time principal do Fluminense na temporada e natural que certa "ferrugem" se apresentasse. A vitória por 3 a 0, neste sábado, sobre o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, veio pela maior categoria e grandeza da equipe tricolor sobre um adversário inferiorizado tecnicamente.