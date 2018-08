Em 1º jogo de Vinicius Junior no Bernabéu, Real Madrid bate o Milan

No confronto que marcou o primeiro jogo do brasileiro Vinicius Junior no estádio Santiago Bernabéu, o Real Madrid venceu o Milan por 3 a 1, neste sábado, no amistoso que fechou a pré-temporada da equipe espanhola.

O triunfo valeu o título simbólico do troféu que tem o nome do estádio do clube madrilenho, que convidou o Milan para participar desta edição do jogo de preparação para a temporada 2018/2019 do futebol europeu.

O ex-jogador do Flamengo atuou apenas durante os últimos 15 minutos da partida e só conseguiu empolgar os torcedores em algumas jogadas que arriscou pelo setor esquerdo do ataque do Real, mas teve pouco tempo para mostrar serviço.

Bem antes disso, o francês Karim Benzema abriu o placar do amistoso para o Real com um gol já aos 2 minutos do primeiro tempo, mas logo depois, aos 4, o argentino Gonzalo Higuaín, recém-contratado pelo Milan junto à Juventus, deixou tudo igual.

Nos acréscimos da etapa inicial, aos 46 minutos, o galês Gareth Bale voltou a colocar o Real na frente do placar. E, também aos 46 do segundo tempo, Borja Mayoral decretou de vez a vitória que assegurou o título do Troféu Santiago Bernabéu aos donos da casa.

Recém-contratado pelo Real, o goleiro belga Cortouis não participou deste amistoso, no qual o costa-riquenho Keylor Navas foi escalado como titular e deu lugar a Andriy Lunin na parte final do segundo tempo, quando uma série de outros jogadores do time espanhol também foram substituídos.

O meia croata Luka Modric, que voltou de férias nos últimos dias após ter sido eleito o melhor jogador da Copa do Mundo da Rússia, entrou em campo também apenas no final do segundo tempo, substituindo Isco.

OUTROS AMISTOSOS

Uma série de outros amistosos envolvendo times europeus em pré-temporada foram disputados neste sábado. Em um deles, o Valencia bateu o Bayer Leverkusen por 3 a 0, também atuando em casa. Pelo mesmo placar, o Schalke 04 superou a Fiorentina, enquanto o Wolfsburg derrotou o Napoli por 3 a 1.

Outra equipe a marcar três gols para vencer um amistoso neste sábado foi o Espanyol, que passou pelo Borussia Mönchengladbach, também pelo placar de 3 a 1. E mais um time da Espanha que derrotou uma equipe alemã neste dia de amistosos foi o Villarreal, que superou o Werder Bremen por 3 a 2.