Em 1º jogo internacional, Fortaleza perde do Independiente na Sul-Americana

Em seu primeiro jogo oficial internacional na história, o Fortaleza fez boa apresentação na noite desta quinta-feira, desperdiçou seguidas chances, mas acabou sendo derrotado pelo experiente Independiente, pelo placar de 1 a 0, em Avellaneda, na Argentina, no jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana.

A partida da volta entre os dois times está marcada para 27 de fevereiro, no Ceará. Sob o comando do técnico Rogério Ceni, o Fortaleza precisará vencer por dois gols de diferença para avançar na competição, se não sofrer gols diante de sua torcida. Se isso acontecer, terá que levar a melhor por uma vantagem de três gols.

Como era esperado, o Independiente controlou o jogo nos primeiros minutos e deu poucas chances ao Fortaleza, que adotou postura mais cautelosa, na retranca. Jogando em casa, o time argentino fez valer a grande experiência em competições internacionais para empurrar o time brasileiro para a defesa.

O Fortaleza, então, passou a apostar nos contra-ataques. Sua primeira oportunidade aconteceu aos 20 minutos, quando aproveitou saída de errada de bola do rival. Osvaldo acionou David, que, cara a cara com o goleiro argentino, desperdiçou duas finalizações em sequência.

A resposta dos anfitriões demorou 15 minutos. Foi somente aos 35 que o Independiente criou, de fato, uma boa chance. Após cruzamento da direita, Silvio Romero escorou de cabeça e a bola passou rente à trave. Parte das arquibancadas chegou a gritar gol. Neste momento, o duelo estava mais parelho, com Osvaldo sendo um dos destaques do jogo, tanto na armação quanto nas finalizações.

Até que, em uma discussão boba na área argentina, Quintero aceitou a provocação dos anfitriões e acertou um tapa no rosto de Sánchez Miño, aos 42 minutos. O árbitro deu o vermelho direto ao jogador do time brasileiro e o amarelo a Miño, que já tinha advertência e também acabou sendo excluído do jogo.

As expulsões alteraram o panorama da partida no início do segundo tempo. O Independiente voltou melhor do intervalo e partiu para cima. Aos 5 minutos, abriu o placar. Em rápida jogada pela direita, Leandro Fernández mandou para as redes e deixou os argentinos em vantagem.

O Fortaleza tentou responder na mesma velocidade. Dois minutos depois, Osvaldo acertou lindo e forte chute. A bola raspou o travessão. O jogador ainda perderia outra boa chance aos 14. Na sequência, Romarinho se tornaria o protagonista dos lances perdidos na equipe brasileira. Foram duas em sequência, surpreendendo a pequena torcida cearense presente no estádio argentino.

Sem conseguir aproveitar suas chances, o Fortaleza ainda levou um sustos na reta final do jogo. O Independiente criou ao menos duas boas oportunidades, porém sem efetividade.

FICHA TÉCNICA:

INDEPENDIENTE-ARG 1 x 0 FORTALEZA

INDEPENDIENTE - Campaña; Bustos (Domínguez), Franco, Barboza e Sánchez Miño; Blanco, Lucas Romero, Benítez (Brian Martínez), Soñora; Leandro Fernández (Velasco) e Silvio Romero. Técnico: Lucas Pusineri.

FORTALEZA - Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Paulão e Bruno Melo; Felipe, Juninho, David (Michel), Mariano Vazquéz e Osvaldo (Marlon); Romarinho (Tinga). Técnico: Rogério Ceni.

GOL - Leandro Fernández, aos 5 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Sánchez Mino.

CARTÕES VERMELHOS - Quintero e Sánchez Mino.

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (COL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Libertadores de América, em Avellaneda (ARG).