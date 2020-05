Em 10º dia de atividades, Internacional reforça treino com bola

O Internacional completou nesta terça-feira dez dias de trabalho em seu retorno aos treinos após a paralisação da temporada, em razão da pandemia do novo coronavírus. A atividade foi marcada pela intensificação do trabalho com bola, sob a supervisão do técnico Eduardo Coudet.

Como vem sendo rotina, os treinos são escalonados, respeitando a chegada dos jogadores, com espaçamento entre os horários e em grupos. Em cada atividade, o elenco era dividido em pequenos grupos para manter o distanciamento social.

Mas o 10º dia de treinos no CT Parque Gigante contou com novidade. Pela primeira vez neste retorno, Coudet deu atenção especial ao trabalho com bola. Foram seguidas repetições de finalizações, cruzamentos e cabeceios.

Enquanto um grupo praticava estas atividades, outro fazia trabalho físico no gramado. Como não podem acessar a academia do CT, os aparelhos foram deslocados para o campo.

Ainda sem saber quando as competições retornarão, o grupo colorado segue recuperando a forma física para estar em melhores condições na retomada da temporada. O governo estadual ainda não indicou uma data para o retorno oficial do Campeonato Gaúcho.