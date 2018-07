Em 13 dias de 'férias', Neymar percorre 21 mil quilômetros

O periódico catalão Sport publicou, nesta sexta-feira, um balanço sobre o período de férias de Neymar , que, liberado para voltar mais tarde do recesso, volta a treinar nesta tarde no Barcelona . O jornal deu destaque para a agenda cheia do jogador, que percorreu, em 13 dias, 21.311 quilômetros entre viagens e compromissos no Brasil.

Neymar disputou sua última partida pelo clube catalão no dia 10 de dezembro, contra o Paris Saint-Germain, no Camp Nou. Na ocasião, marcou um gol na vitória por 3 a 1, mas deixou o campo com dores no tornozelo esquerdo. A lesão o tirou das partidas seguintes - contra o Getafe, Huesca e Córdoba - e, no dia 20 de dezembro, o atleta embarcou para o Brasil.

A 'maratona' de atividades começou logo no dia 21, em São Paulo, com entrevista a uma emissora de televisão. No dia seguinte, sob muita chuva, organizou um amistoso contra os Amigos do Nenê em Jundiaí. Um dia depois, estava na Praia Grande para inaugurar o Instituto Neymar. Nos dias 24 e 25, o brasileiro passou o Natal junto a sua família em sua casa no Guarujá, litoral de São Paulo. No dia 26, de jato particular, foi a Uberlândia disputar mais um amistoso beneficente. De lá, pegou mais três horas de voo para uma festa em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde até subiu ao palco para cantar ao lado do artista Thiaguinho e do mais novo campeão mundial de Surfe, Gabriel Medina. Porém, as férias agitadas de Neymar não pararam por aí. No dia 29, embarcou para Troncoso, na Bahia, onde passou a virada de ano curtindo uma festa de luxo.