Em 13º lugar no Alemão, Augsburg demite técnico O 13.º colocado do Campeonato Alemão demitiu seu técnico nesta terça-feira. Sem conseguir competir contra os melhores times da Alemanha, o Augsburg optou por mandar embora Dirk Schuster, uma aposta feita pela diretoria em junho. Ele só ficou no clube por 16 partidas.