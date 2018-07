Em 1º treino tático com Doriva, São Paulo tem a volta de Breno à zaga

O técnico Doriva montou nesta sexta-feira pela primeira vez o time titular do São Paulo. Na segunda atividade no cargo, o novo comandante da equipe escalou uma formação no 4-2-3-1 durante treino em campo reduzido no CT da Barra Funda e, como havia prometido em sua apresentação, desfez improvisações de posicionamento e colocou Breno na posição de origem, como zagueiro.

Breno jogava como volante durante a passagem de Juan Carlos Osorio e nesta sexta-feira fez dupla de defesa com Luiz Eduardo. Os zagueiros titulares da equipe nos últimos jogos, Lucão e Rodrigo Caio, estão com a seleção olímpica para amistosos em Manaus e apenas na semana que vem retornam aos treinos da equipe. Além deles, apenas o meia Michel Bastos, com uma lesão na coxa esquerda, foi baixa na atividade.

Na atividade Doriva cobrou bastante dos jogadores, que não aliviaram nas disputas de bola. No treino o lateral-esquerdo Carlinhos machucou o tornozelo e teve de sair. Luis Fabiano, que levou uma trombada, também saiu mais cedo da atividade, porém retornou na parte final da atividade. O goleiro Rogério Ceni permaneceu em campo trabalhando em separado e fez trabalhos específicos para a sua posição.

A equipe titular atuou com Renan Ribeiro; Bruno, Breno, Luiz Eduardo e Carlinhos (Reinaldo); Thiago Mendes e Hudson; Rogério, Ganso e Alexandre Pato; Luis Fabiano (Alan Kardec). Ao fim do treino, o elenco volta a trabalhar no sábado pela manhã, folga no domingo e se reapresenta na segunda-feira pela manhã. O próximo compromisso é na quarta-feira, contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.