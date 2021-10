Em 2º lugar, Brasil se aproxima da líder Bélgica no ranking da Fifa; confira o Top 10

A Fifa divulgou nesta quinta-feira o ranking atualizado de seleções após as rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 de outubro, amistosos internacionais e a fase final da Liga das Nações da Uefa. A Bélgica segue na liderança, com o Brasil em segundo, mas agora mais próximo na tabela de classificação. A novidade ficou por conta da volta da França ao Top 3.

Com as vitórias sobre Venezuela e Uruguai e o empate com a Colômbia, a seleção brasileira chegou aos 1.820,36 pontos e diminuiu de 20,6 para 11,97 a diferença para a Bélgica, que se mantém na liderança do ranking desde outubro de 2018. Neste mês, os belgas perderam para França e Itália e ficaram com a quarta colocação na Liga das Nações.

Com o título da competição europeia conquistado em cima da Espanha, a França retomou o terceiro lugar, que havia perdido para a Inglaterra na lista de setembro. Os ingleses caíram duas posições em relação ao ranking do mês passado e a Itália pulou para a quarta colocação, que pertencia anteriormente aos franceses. Outra troca de posição aconteceu entre os países da Península Ibérica. A seleção de Portugal, do astro Cristiano Ronaldo, perdeu a sétima colocação para a Espanha.

A Alemanha, que já garantiu uma vaga na próxima Copa do Mundo, ainda não figura no Top 10, mas subiu duas posições em relação à última lista e agora é a 12ª do ranking. A Dinamarca, outra seleção que carimbou a classificação antecipadamente, segue em 10.º lugar. A Fifa levou em consideração 160 jogos internacionais nessa última atualização. A próxima versão do ranking será divulgada no dia 25 de novembro.

O ranking existe desde 1992 e é usado, entre outras coisas, para definir os cabeças de chave dos grupos da Copa do Mundo. Ele passou por sua última transformação drástica em 2018, depois do Mundial na Rússia, quando passou a usar um sistema de pontuação semelhante ao adotado nas classificações de xadrez.

Confira o top 10 do ranking da Fifa

1.º - Bélgica - 1.832,33 pontos

2.º - Brasil - 1.820,36

3.º - França - 1.779,24

4.º - Itália - 1.750,52

5.º - Inglaterra - 1.750,16

6.º - Argentina - 1.738,79

7.º - Espanha - 1.687,66

8.º - Portugal - 1.681,73

9.º - México - 1.672,92

10.º - Dinamarca - 1.668,98