Em 2º treino na Austrália, Tite esboça escalação do Brasil para pegar Argentina

A seleção brasileira realizou nesta terça-feira, em Melbourne, o seu segundo treino desta semana visando o amistoso que fará contra a Argentina, às 7h05 (horário de Brasília) de sexta, na cidade australiana, onde também irá encarar a Austrália na próxima terça em outro confronto no qual o técnico Tite poderá promover testes visando a continuidade das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 e o próprio Mundial, pois o Brasil já assegurou classificação à competição na Rússia.

Neste treinamento ocorrido no gramado do Lakeside Stadium, o treinador esboçou a escalação titular da seleção para o duelo diante dos argentinos com Weverton; Fagner, Thiago Silva, Gil e Filipe Luís; Fernandinho; Paulinho, Renato Augusto, Willian e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus.

Como já havia ocorrido na última segunda-feira, o trabalho foi realizado com grande intensidade pelos jogadores, mas desta vez a atividade teve participação efetiva de Tite, que gesticulou bastante e orientou os atletas com frequência. Na última segunda-feira, ele apenas observou o treino que foi dirigido pelos seus auxiliares.

Tite ainda não pôde contar neste treino com todos os jogadores convocados para estes dois amistosos na Austrália. Assim, ele optou por realizar um trabalho em campo reduzido e completou a equipe reserva da seleção com atletas do F.C. South Melbourne, clube local.

No treino marcado para esta quarta-feira, Tite deverá contar com 22 dos seus 23 convocados. O único ausente será o goleiro Ederson, que foi liberado para se apresentar apenas na quinta por causa do nascimento de sua filha.

Além de Ederson, o treinamento desta terça também não contou com Alex Sandro, Rodrigo Caio e Diego Souza, que irão começar a trabalhar com o grupo nesta quarta. Diego Alves, Rafinha, Jemerson, David Luiz, Giuliano, Rodriguinho, Douglas Costa e Taison fizeram parte da equipe reserva da seleção neste trabalho tático.

JOGADORES FIZERAM PASSEIO DE BARCO

Antes do treino realizado à tarde em Melbourne, os jogadores da seleção fizeram pela manhã um passeio de barco pelo Yarra River, rio que corta Melbourne. Além de conhecerem pontos turísticos da cidade, os jogadores aproveitaram o programa matutino para se adaptaram um pouco mais ao fuso da Austrália, que hoje é de 13h em relação ao horário de Brasília.

"Não temos muito tempo até o nosso primeiro jogo e por isso temos de pensar em alternativas para acelerar a adaptação. Ontem (segunda-feira) fizemos um treino na academia (pela manhã), mas hoje isso não seria possível, por conta da carga de trabalho que eles já tiveram. Por isso optamos por este passeio, pois é importante esse contato com a luz solar", explicou o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, por meio de declarações reproduzidas pelo site oficial da CBF.

Após o passeio de barco, jogadores e membros da comissão técnica do time nacional ainda visitaram alguns pontos turísticos e centros comerciais de Melbourne por meio de uma caminhada.