Em 45 minutos, Dudu já caiu nas graças de Oswaldo no Palmeiras

Dudu precisou de apenas um tempo diante do Red Bull Brasil para cair nas graças do técnico Oswaldo de Oliveira. Por isso, ele pode até ganhar uma vaga na partida contra o Audax, no próximo fim de semana, na estreia da equipe no Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, o atacante treinou pela primeira vez no time titular e parece ganhar espaço rapidamente.

"Tenho gostado muito do Dudu. Nos treinos, ele vem crescendo bastante. É um dos que chegou um pouco mais tarde e requer mais tempo para se condicionar", disse o treinador, que já planeja diferentes posicionamentos táticos para o jogador em campo.

Oswaldo vê Dudu não só como um atacante pelo lado esquerdo como também uma boa opção para prender a bola no setor ofensivo. "Ele tem de ter mais participação no jogo", explicou o comandante palmeirense.

Depois de repetir a mesma formação em dois amistosos, Oswaldo parece pensar em fazer mudanças e Dudu seria uma das caras novas da equipe. "Minha cabeça tem um time-base. No Santos, no início também foi assim. Procurei utilizar quem jogava junto e depois fomos gradativamente colocando outros jogadores. Sinto que rapidamente vai dar liga", projetou o técnico.

A ansiedade em ver Dudu em campo brilhando não é só de Oswaldo. De todos os 16 jogadores contratados, ele é o que está mais cercado de expectativa, já que se viu envolvido em uma polêmica com o "Trio de Ferro". O atacante chegou a negociar e a ficar muito próximo de ser contratado pelo Corinthians e pelo São Paulo, até que o Palmeiras apareceu de surpresa e se reforçou com o jogador.