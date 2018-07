Em 48 horas, time de Kaká vende 30 mil ingressos para a estreia

O meia Kaká, que atuou pelo São Paulo no ano passado e se tornou a principal contratação do Orlando City para a Major League Soccer (MLS), é um dos principais embaixadores do clube norte-americano para atrair os torcedores. Em preparação para a estreia na liga norte-americana de futebol, dia 8 de março, a equipe fez um treino aberto para a torcida e organizou uma sessão de autógrafos com os jogadores no último sábado. Cerca de 10 mil torcedores foram assistir ao treino no Estádio Citrus Bowl.

Depois do treino sob o comando do técnico Adrian Heath, Kaká iniciou a sessão de autógrafos, mas estendeu o horário agendado pelos assessores e passou quase duas horas assinando camisas dos torcedores. A contribuição de Kaká para o entusiasmo com o time é facilmente percebida pelos números. O time já vendeu metade dos 60 mil lugares disponíveis para o primeiro jogo da temporada com a campanha #LotarOCitrusBowl. Alguns setores do estádio já estão indisponíveis. O primeiro jogo será disputado contra o também estreante New York City, do espanhol David Villa.

"A demanda continua a aumentar, não só para a nossa abertura da temporada, mas para todos os nossos jogos em casa”, disse Phil Rawlins, presidente e fundador do Orlando City. "Estamos com meio caminho para nossa meta de lotar o Citrus Bowl, isso com um mês de antecedência", comemora o presidente. Além dos ingressos avulsos, o clube já vendeu mais de 11 mil boletos de temporada (season tickets), o equivalente a 220 mil ingressos.