Em 8 horas, torcida esgota ingressos para jogo entre Brasil e Bolívia

A torcida de Natal precisou de apenas oito horas para esgotar os ingressos para a partida da seleção brasileira contra a Bolívia, no dia 6 de outubro, pela nona rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia, em 2018. A partida será disputada na Arena das Dunas. Ao todo, foram colocados 31 mil ingressos à venda.

E, nesta quinta-feira, toda a carga foi esgotada. Segundo a CBF, torcedores que ficaram sem bilhetes poderão ter chance de fazer a compra na segunda-feira por causa das desistências. Estas entradas colocadas à venda no início da próxima semana seriam os bilhetes cancelados por falta de pagamento.

O Brasil é o segundo colocado na tabela das Eliminatórias. Está atrás somente do Uruguai, que tem 16 pontos. A seleção tem os mesmos 15 pontos da Argentina, mas aparece na vice-liderança por ter maior saldo de gols.

Depois do confronto com a Bolívia, a seleção viajará para a cidade de Mérida, onde enfrentará a Venezuela, no dia 11 de outubro.