Em 82 jogos no novo Independência, Atlético perdeu apenas 3 vezes

Se depender do retrospecto no Independência, o Atlético-MG largará na frente do arquirrival Cruzeiro na luta pelo título da Copa do Brasil. Desde a reabertura do estádio, em maio de 2012, o time alvinegro disputou 82 jogos e perdeu apenas três, com aproveitamento de 80,3% dos pontos - a equipe conquistou 58 vitórias e 21 empates.

O primeiro tropeço do Atlético na arena deu-se no dia 31 de julho de 2013, quase 16 meses depois de estrear no novo estádio. Na ocasião, a equipe do técnico Cuca sofreu a virada nos minutos finais da partida. Bernard, que à época fazia seu último jogo com a camisa do clube, abriu o placar aos 35 minutos da etapa final. Everton e Ederson, entretanto, marcaram logo na sequência.

Até então, o Atlético havia disputado 38 jogos no Independência, com 31 vitórias e sete empates. No período, o time chegou à marca de 13 vitórias seguidas, entre 2 de dezembro de 2012 e 12 de maio de 2013. Depois da sequência, o campeão da Libertadores 2013 jogou mais 43 vezes no local - no total, foram 27 vitórias, 14 empates e duas derrotas.

O time foi superado pelo Tombense, na terceira rodada do Campeonato Mineiro (2 a 0, sob o comando de Paulo Autuori). Três meses depois, o Goiás venceu o Atlético por 1 a 0, no terceiro jogo do Brasileirão deste ano. A equipe já era treinada por Levir Culpi.

INVICTO

O Atlético-MG enfrentou o Cruzeiro em sete oportunidades no Independência. O Galo venceu quatro vezes e empatou outros três jogos. Na final do Campeonato Mineiro do ano passado, o time alvinegro derrotou o rival por 3 a 0 e praticamente definiu o título estadual - na partida de volta, no Mineirão, o Cruzeiro fez 2 a 1. Desde 1921, as equipes se enfrentaram 485 vezes, com 196 vitórias do Atlético, 161 do Cruzeiro e 128 empates

ESTREIA NO INDEPENDÊNCIA

2 x 1 Goiás

Copa do Brasil

04/05/2012

DERROTAS

0 x 2 Tombense

Campeonato Mineiro

06/02/2014

1 x 2 Atlético-PR

Campeonato Brasileiro

31/07/2013

0 x 1 Goiás

Campeonato Brasileiro

04/05/2014