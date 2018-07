Em adeus ao Cruzeiro, Damião festeja volta do faro de gol e fala em 'até breve'

"Estou de partida. Estou deixando o Cruzeiro Esporte Clube que, durante o ano de 2015, foi a minha casa. Aqui fui recebido com muito carinho, profissionalismo e aprendi o verdadeiro significado da palavra companheirismo. Vinha de um ano ruim e aqui pude encontrar novamente aquilo que era minha função: fazer gols", afirmou o jogador ao iniciar a sua carta.

Embora não tenha conseguido se tornar uma unanimidade no Cruzeiro, Damião foi o artilheiro do time no ano, com 18 gols em 46 partidas, sendo 37 delas como titular. Assim, conseguiu recuperar um pouco do futebol que um dia o levou à seleção brasileira. Para completar, o atleta evitou se despedir de forma definitiva do time mineiro, pois não descarta um dia voltar a vestir a camisa cruzeirense.

"Recolhi forças nos abraços que recebi e nas mãos que apertei desde a minha chegada. Senti a confiança no olhar dos meus companheiros e apoio da direção. Mas foi na torcida que busquei inspiração para terminar o ano como artilheiro da equipe. Vivi momentos inesquecíveis e ao mesmo tempo desafiadores, mas deixo a Toca da Raposa não com um adeus, mas quem sabe com um até breve", completou.

Em seguida, o jogador chegou a pedir "desculpas para quem eu não pude corresponder à altura das expectativas", assim como agradeceu a quem acreditou no seu trabalho e enfatizou: "Aqui fui muito feliz ao longo deste ano. As recordações serão as melhores possíveis, os gols, o grito da torcida e as palavras de incentivo ficarão eternizados na minha memória e no meu coração".

"Obrigado direção, obrigado comissão técnica, obrigado colegas jogadores e colaboradores. Obrigado torcida cruzeirense! Estaremos sempre juntos!", finalizou Damião, que anteriormente rescindiu seu contrato com o Santos após recorrer à Justiça, cobrando o pagamento de salários, direitos de imagem e recolhimento do FGTS.

CHARLES É HOMENAGEADO - Outro que se despediu do Cruzeiro nesta semana, o volante Charles recebeu uma homenagem do clube, que lhe deu uma placa de agradecimento e uma camisa com o número de jogos realizados pelo time. Se for levada em conta todas as suas passagens pelo time, onde foi revelado para o futebol, ele acumulou 141 partidas, sendo que ele marcou 14 gols ao total e foi campeão estadual em 2008. O Cruzeiro também optou por não renovar o contrato do atleta.