São Paulo escapa de vexame no final em adeus de Luis Fabiano

Era jogo para vencer sem sofrimento, mas foi um sufoco até o último minuto. Mesmo sem uma grande atuação, o São Paulo lutou e conseguiu a virada em casa por 3 a 2, no Morumbi, após ser cobrado por falta de raça e vontade por sua torcida. No fim, acabou sendo uma boa homenagem para Luis Fabiano, que anunciou que não joga mais pelo clube, e para Rogério Ceni, que também está de partida.

Em dias de homenagens e despedidas, o São Paulo entrou em campo com uma camisa cinza, geralmente usada por Rogério Ceni, para lembrar aquele que seria o último jogo do goleiro no estádio do Morumbi, caso tivesse atuado.

Com a bola rolando, o São Paulo mostrou os problemas de outrora e a irregularidade que perpetuou ao longo do Brasileiro. Do meio para frente, o time conseguia esboçar lances de criatividade enquanto na defesa, toda bola era um sufoco.

Mesmo com as dificuldades, o time da casa conseguiu abrir o placar aos 10 minutos. A defesa do Figueirense saiu jogando errado, Thiago Mendes ficou com a bola e após boa troca de passes entre Pato e Ganso, Luis Fabiano recebeu dentro da área e bateu rasteiro para alegria dos poucos são-paulinos presentes no Morumbi.

Na comemoração, emoção do ídolo tricolor. Após ter chorado no início da partida, ele saiu correndo, se ajoelhou no símbolo do clube e beijou, enquanto os torcedores “normais” gritavam seu nome e as organizadas falavam “Luis Pipoqueiro.”

O gol assustou o Figueirense, que ainda viu Rodrigo Caio acertar a trave em cabeçada, após cobrança de falta de Pato. Melhor em campo, a equipe tricolor se acomodou e o Figueirense saiu do campo de defesa com rápidos contra-ataques. Em um deles, aos 27, Lucão e Hudson deram espaço na defesa, Clayton recebeu passe de Dudu e com liberdade entrou na área e bateu sem chances para Dênis.

EMOÇÃO

Na etapa final, o São Paulo passou a ter mais a bola no pé, principalmente com Ganso e mesmo assim o time pouco produziu, devido o excesso de passes errados.

Milton Cruz tirou Bruno e Pato e colocou Alan Kardec e Centurion, aumentando o poderio de ataque. Visivelmente afoitos e pressionados, os são-paulinos passaram a apostar tudo nos cruzamentos para a área, sem grandes efeitos.

O Figueirense se fechou e só saiu para o ataque quando via real oportunidade de chegar. Ela apareceu aos 29. Marquinhos desviou cobrança de falta e Carlos Alberto, livre, deu de voleio e virou o placar.

A virada ligou o São Paulo. Na raça, já que tecnicamente todo o time estava mal, os mandantes foram para cima e conseguiram reverter. Após tanta insistência nos cruzamentos para a área, o gol. Hudson jogou na cabeça de Alan Kardec, que empatou o jogo aos 45.

E quatro minutos depois, Thiago Mendes pegou rebote da zaga, acertou um forte chute rasteiro e garantiu a sofrida virada tricolor no último lance da partida. Um adeus aos ídolos com um pouco mais de dignidade.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X FIGUEIRENSE

SÃO PAULO: Dênis; Bruno (Alan Kardec), Rodrigo Caio, Lucão e Carlinhos; Hudson, Thiago Mendes e Ganso; Michel Bastos (Auro), Luis Fabiano e Pato (Centurion). Técnico: Milton Cruz

FIGUEIRENSE: Alex Muralha; Leandro Silva, Marquinhos, Thiago Heleno e Juninho; Fabinho, João Vitor (Paulo Roberto), Yago (Rafael Bastos) e Carlos Alberto; Dudu e Clayton (Thiago Santana). Técnico: Hudson Coutinho

GOLS: Luis Fabiano, aos 10 e Clayton, aos 27 do 1º Tempo; Carlos Alberto, aos 29, Alan Kardec, aos 45 e Thiago Mendes, aos 49 do 2ºT

ÁRBITRO: Wagner Reway (MT)

CARTÕES AMARELOS: Marquinhos, Rodrigo Caio, João Vitor

RENDA: R$ 511.591,00

PÚBLICO: 20.034 pagantes

LOCAL: Morumbi, em São Paulo