Os segredos de Cristiano Ronaldo aos 36: 6 refeições ao dia, intervalos de sono e muitos exercícios

Cristiano Ronaldo já tem três gols em dois jogos pelo Manchester United. Aos 36 anos, ele não precisou de tempo para adquirir ritmo e não demorou para aprimorar a forma física. Não se machuca e sempre está em campo. O craque português se mostrou mais uma vez pronto para entrar em ação e atuar em alto nível. Marcou duas vezes na estreia em partida do Campeonato Inglês e mais outro em duelo pela Liga dos Campeões.

Além da habilidade fora do comum, o camisa 7 tem cuidados especiais para se manter em alta mesmo em idade na qual muitos atletas até já se aposentaram. Os segredos vão se tornando quase lendas em torno do fenômeno que tem sido chamado de robô ou máquina de fazer gols. Todo o cuidado se sustenta em três pilares na vida de CR7: a dedicação aos treinos físicos, a dieta restrita e as boas (e incomuns) horas de sono.

Os novos companheiros do United se surpreenderam com a alimentação de Cristiano Ronaldo nos primeiros dias de trabalho. Claro, todos já sabiam de sua vida saudável e lembram de quando, em uma coletiva de imprensa na Eurocopa, ele retirou da bancada uma garrafa de Coca-Cola, uma das patrocinadoras da competição.

O goleiro Lee Grant, em entrevista à rádio inglesa TalkSport, comentou que a opção pela vida saudável de Cristiano já está influenciando os outros jogadores do elenco. "Outro dia, depois do jantar, havia diversas sobremesas: torta de maçã, brownies, sorvetes... Mas ninguém se atreveu a pedir", disse. "Um companheiro me perguntou o que tinha no prato do Cristiano. Era o prato mais saudável que você pode imaginar. Tinha quinoa, abacate e alguns ovos cozidos", contou.

Os refrigerantes e doces estão fora da dieta de Cristiano Ronaldo. No ano passado, o tabloide inglês The Sun revelou como é a alimentação do jogador durante um dia, com seis refeições. No café da manhã, presunto, queijo e iogurte desnatado. Mais tarde, frango e salada. A terceira refeição é baseada em atum, azeitonas, ovos e tomate. Antes de jantar, ele faz um lanche de torradas com abacate e outras frutas. As últimas duas refeições são com frutos do mar e salada.

Cinco cochilos ao dia

Outro hábito pouco comum tem relação com a forma como ele encontrou para descansar. Cristiano Ronaldo dorme cinco vezes ao dia, com ciclos de sono de 90 minutos cada, como se fossem partidas de futebol. O método ele aprendeu com Nick Littlehales, conhecido como guru do sono, e que já trabalhou com atletas de grandes clubes europeus, como Manchester City e Real Madrid.

Cristiano Ronaldo o conheceu nos tempos de Espanha. O português também para de olhar para as telas uma hora e meia antes de dormir. "Não é uma soneca, isso é para pessoas mais velhas que veem televisão. É uma maneira de dormir menos, mas de melhorar a recuperação", informou o especialista ao site 'Football Whispers'. A justificativa para essa forma inusitada de dormir é que "antes das luzes artificiais, as pessoas dormiam por períodos curtos".

Em relação aos treinos, seu novo técnico, Gunnar Solskjaer, disse que ele já se apresentou em excelente forma física. No jogo da última terça-feira, o Manchester United saiu na frente do Young Boys com um gol de Cristiano Ronaldo. Poderia ter ampliado caso o árbitro tivesse assinalado pênalti em cima do craque português ainda na etapa inicial.

Mas o United teve um jogador expulso e levou a virada no segundo tempo, um pouco antes de Ronaldo ter sido substituído. "Ele nunca deixa de surpreender. Estamos tomando um pouco de cuidado neste início para evitar qualquer tipo de lesão, por isso ele deixou o campo no momento adequado. Ele já havia corrido muito em campo nessa partida e na anterior, no sábado", disse o treinador.

Luiz Felipe Scolari, atualmente no comando do Grêmio, foi o primeiro técnico a convocar Cristiano Ronaldo para a seleção portuguesa e o primeiro a lhe dar a faixa de capitão. Os dois estiveram juntos com o time de Portugal entre 2003 e 2008. “O Cristiano tem uma mentalidade vencedora, trabalho contínuo e árduo. Ele mantém o profissionalismo e objetivos a serem superados continuamente. Superação", declarou Scolari ao Estadão.

As escolhas de Cristiano Ronaldo tem se mostrado eficiente durante a carreira. Em todos os clubes por onde passou, conquistou títulos. Do breve início no Sporting, passando pelo Manchester United, Real Madrid e Juventus lá se vão 32 troféus. Agora, de volta ao United, clube que o revelou para o mundo, a expectativa é manter a escrita, sem ainda pensar em aposentadoria.

"Minha primeira liga doméstica, minha primeira Copa, minha primeira convocação para a seleção portuguesa, minha primeira Liga dos Campeões, minha primeira Chuteira de Ouro e minha primeira Bola de Ouro, todas nasceram desta conexão especial entre eu e os Red Devils", disse Ronaldo em sua chegada. "A história foi escrita no passado e a história será escrita novamente! Vocês têm minha palavra!"