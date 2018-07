Em alta, Botafogo pega Internacional para terminar rodada no G-6 do Brasileirão

Dois pontos separavam o Botafogo da zona do rebaixamento ao final do primeiro turno. Agora, na 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a situação é bem diferente. Com o terceiro melhor aproveitamento do segundo turno, o time alvinegro está um ponto atrás do grupo de classificação para a Copa Libertadores e mira o Internacional, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, para entrar no G6.

Neste segundo turno, o Botafogo tem quase a mesma pontuação dos primeiros 19 jogos, quando fez apenas 23 pontos. Com os 21 dos últimos 10 confrontos, o time é o sétimo colocado com 44 pontos, um a menos que o Atlético Paranaense. Diferente do adversário, o clube colorado tem campanha decepcionante na segunda etapa e está na 17.ª posição, na zona do rebaixamento, com 33 pontos.

Um dos pilares para o bom momento do Botafogo é o técnico Jair Ventura, que assumiu o cargo no lugar de Ricardo Gomes, que se transferiu para o São Paulo justamente no início do segundo turno, momento que teve início a recuperação da equipe na temporada.

Ainda sem contar com o goleiro Jefferson, que segue em recuperação, Sidão segue como titular e com a confiança da torcida, com apenas dois gols sofridos nos últimos sete jogos. O desfalque fica por conta de Diogo Barbosa, que voltou a se lesionar e não joga. O substituto será Victor Luís.

No ataque, a expectativa é pelo retorno de Sassá. Após ter ficado no banco de reservas no fim de semana, o jogador participou dos treinamentos durante a semana e deve voltar a formar dupla com Neilton. No meio de campo, Bruno Silva cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e cede lugar para Dudu Cearense.