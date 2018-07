Em alta com Tite, Marcelo volta ao palco onde amargou os 7 a 1 com a seleção

Fora das duas últimas partidas da seleção devido a uma lesão na panturrilha direita, o lateral-esquerdo Marcelo será a única novidade da escalação do Brasil nesta noite de quinta-feira, a partir das 21h45, no clássico com a Argentina, no Mineirão. Considerado um dos melhores laterais-esquerdos do mundo, o jogador do Real Madrid assumirá a vaga que fora ocupada nas últimas partidas por Filipe Luís, que vai para a reserva.

Marcelo será um dos três jogadores que estiveram em campo na goleada por 7 a 1 na semifinal da Copa, em 2014, no mesmo Mineirão - os outros dois são Fernandinho e Paulinho - que será titular nesta quinta. Desde que chegou a Belo Horizonte, o lateral não concedeu nenhuma entrevista, mas, no domingo, revelou ao programa Esporte Espetacular, da TV Globo, que a lembrança daquele jogo ainda o persegue. Mais do que isso: segundo o lateral, todos os que enfrentaram a Alemanha têm o mesmo pensamento.

"Toda convocação que tem eu digo assim: 'Vou tentar limpar o meu nome, vou tentar limpar o nome na seleção'. E todos que estavam nessa semifinal pensam a mesma coisa", afirmou o lateral.

Nos dois treinos orientados por Tite no Mineirão, Marcelo demonstrou bom entrosamento com o atacante Neymar. Rivais na Espanha, os dois jogarão pelo mesmo lado do campo na partida desta noite. Com liberdade para avançar pela esquerda, o lateral será também uma das armas ofensivas do Brasil.

Antes do último treino no Mineirão, Tite conversou com Marcelo e Filipe Luís. "Disse para eles que o Marcelo jogou muito nas duas primeiras partidas comigo, e que o Filipe Luís jogou muito nas últimas duas", contou o técnico, dizendo ainda que agradeceu aos dois e tinha que fazer uma escolha.

Marcelo passa por um bom momento no Real, apesar de ter ficado de fora de algumas partidas devido ao problema na panturrilha. Titular do time merengue, pelo qual joga há dez temporadas, Marcelo atuou em 11 jogos na atual temporada europeia. Ele marcou um gol.