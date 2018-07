Em alta, Criciúma espera emplacar 4º triunfo seguido Embalado com três vitórias consecutivas no Brasileirão, sendo duas fora de casa, o Criciúma recebe o Botafogo neste domingo, a partir das 18h30, no Estádio Heriberto Hülse, pela 19ª rodada do campeonato. E tem como grande novidade o técnico Sílvio Criciúma, que foi efetivado no cargo.