Em alta, Diego Cavalieri vive expectativa por convocação

RIO - Diego Cavalieri passa por um momento tranquilo no Fluminense - não sofreu nenhum gol nos últimos quatro jogos e viu seu time marcar 12 vezes nos adversários. É com esse cenário que ele aguarda a lista oficial do técnico Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo. A convocação acontece no dia 7 de maio e o goleiro, que esteve no grupo campeão da Copa das Confederações, tem a esperança de ser chamado.

"Tenho que esperar as coisas acontecerem, mas expectativa todos têm. Se eu disser que não estou nem aí para a convocação, estarei mentindo", disse o goleiro do Fluminense, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Apesar da expectativa pela convocação, Diego Cavalieri garantiu que está focado no trabalho no clube. "Sempre fui muito tranquilo e minha cabeça está focada no agora. Não adianta estar focado na convocação e esquecer o agora. Tenho que pensar no clube para que as coisas possam acontecer. Não tem segredo", disse.

Diego Cavalieri também comentou a atual fase do Fluminense, que lidera o Brasileirão com duas vitórias em dois jogos. "Estou muito feliz porque fomos muito criticados. São jogadores que foram apontados como os melhores do País na posição e agora voltaram a viver um bom momento. Isso mostra o quanto de confiança temos no nosso grupo", avaliou o goleiro.