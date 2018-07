Em alta, goleiro do Barcelona ofusca Casillas na seleção espanhola

RECIFE - Símbolo da geração mais vitoriosa da história da seleção espanhola, Iker Casillas pode amargar a reserva na Copa das Confederações. Isso porque o experiente goleiro do Real Madrid sofreu uma fratura na mão esquerda no dia 24 de janeiro, num jogo contra o Valencia, e voltou aos campos apenas no último sábado em um amistoso da Espanha contra o Haiti. Nesse período, ele viu Víctor Valdés, do Barcelona, se destacar e ganhar moral com o técnico Vicente Del Bosque.

O treinador faz mistério sobre quem será o titular domingo diante do Uruguai, mas uma prova de que Valdés está na frente de Casillas na disputa pela vaga foi dada na terça-feira, no amistoso diante da Irlanda – último antes da viagem da seleção para o Brasil –, quando o arqueiro do Barça foi titular.

Nesta sexta-feira, antes do treino, Valdés conversou com os jornalistas no hotel onde a Espanha está hospedada no Recife e procurou se esquivar do assunto. "Não sou eu quem tem de opinar se sou titular ou não. Estou aqui para cumprir o que determinam. É o treinador quem decide", disse.

Valdés, no entanto, não deixou de rasgar elogios a Casillas e garantiu que o companheiro não está desanimado com a possibilidade de ficar no banco. "Iker está igual sempre. É um grande capitão, tem treinado muito bem. Eu o vejo tão motivado como sempre. Ele está em forma e com muita gana."