Em alta, Martinuccio exalta calma do Cruzeiro em vitória

Sobre a partida, Martinuccio disse que gostou do desempenho da equipe e exaltou a calma com que o Cruzeiro atuou. "O time jogou muito bem, foi tranquilo em campo. Jogou uma ótima partida e estou muito feliz pelo grupo todo. Agora é pensar no Palmeiras", declarou.

A mesma análise foi feita pelo zagueiro Léo, que ainda pediu que o desempenho seja mantido para a partida diante do Palmeiras, neste sábado, em Araraquara, pela 32.ª rodada do Brasileirão.

"A equipe jogou muito mais solta, mais tranquila. Tivemos calma, a equipe está de parabéns pelo empenho, pela dedicação e podemos hoje sair com essa importante vitória. Jogamos bem, criamos oportunidades, fizemos os gols e saímos com os três pontos. A vitória sempre tem um gosto muito bom e agora a gente segue para tentar buscar mais uma vitória", comentou.