Em alta na Copa Libertadores, Botafogo busca reação no Carioca

RIO - O Botafogo está indo bem na Copa Libertadores, mas não consegue mostrar o mesmo desempenho no Campeonato Carioca. Até aqui, o time alvinegro somou apenas cinco pontos no Estadual e se mantém a oito de distância da zona de classificação para a semifinal. Porém, nesta quinta-feira, terá a oportunidade de reverter essa situação contra o Bonsucesso, às 17 horas, no estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro.

A tendência para esta partida é que o treinador Eduardo Hungaro volte a escalar os jogadores reservas - que perderam os três últimos jogos que disputaram no Campeonato Carioca. O único confronto vencido na competição foi justamente o que teve a atuação dos titulares, contra o Madureira.

No entanto, com a pausa de duas semanas na Libertadores, Eduardo Hungaro deve passar a escalar a equipe principal na próximas rodadas do Carioca, o que deve contribuir para uma evolução na competição. Inclusive, é provável que alguns dos jogadores escalados para a competição continental reforcem a equipe já nesta quinta.

A partida contra o Bonsucesso é valida pela sexta rodada do Campeonato Carioca e foi remarcada para esta quinta por causa da disputa da fase preliminar da Libertadores. No domingo, o time alvinegro enfrenta o Duque de Caxias, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) - provavelmente com seus titulares.