Em alta na F-1, Verstappen já projeta temporada 2019: 'Muito promissora'

Max Verstappen planeja começar a temporada 2019 como terminou a de 2018: em alta. O piloto holandês da Red Bull foi o único a subir ao pódio nas últimas cinco corridas do campeonato e, assim como o pentacampeão Lewis Hamilton, somou mais de cem pontos nas seis últimas provas.

"Parece tudo muito promissor, mas eu sempre tento ser realista e apenas esperar e ver", diz Verstappen. "Primeiro ainda precisamos montar um grande carro, o motor também deve ser confiável e poderoso, o que eu acho que vai acontecer, mas primeiro temos os testes de inverno e depois vamos ver", afirmou o quarto colocado no último Mundial, referindo-se à saída da Renault e à chegada da Honda na equipe austríaca.

Aos 21 anos, pronto para a sua quinta temporada na categoria mais importante do automobilismo, Verstappen aguarda ansioso para ver o desempenho do "novo pacote". "Sempre esperamos por um ano melhor, mas é certo que teremos finais de semana com problemas. O importante é manter uma regularidade."

Sobre uma possível briga pelo título no próximo ano, Verstappen preferiu manter o equilíbrio. "Responder esta pergunta é sempre muito difícil, pois dependemos muito do carro para termos uma boa performance."

Verstappen vai correr ao lado do francês Pierre Gasly, contratado junto à Toro Rosso para substituir o australiano Daniel Ricciardo, que vai fazer parceria com o alemão Nico Hülkenberg na Renault.

Em 2018, Verstappen somou 249 pontos, dois a mais que o finlandês Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton na poderosa Mercedes. O holandês ganhou duas corridas e somou 11 pódios, apenas um a menos que o alemão Sebastian Vettel, vice-campeão pela Ferrari.

Verstappen volta a dirigir pela Red Bull nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 para 2019, em Barcelona, entre os dias 18 de fevereiro a 21 de fevereiro. A segunda e última bateria de testes será realizada entre 26 de fevereiro e 1º de março.