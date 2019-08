Em alta na Sul-Americana, Flu busca encerrar sequência negativa no Brasileirão

Em alta na Copa Sul-Americana, o Fluminense tenta se inspirar nas atuações que o levaram às quartas de final do torneio continental para derrubar um jejum de sete jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. O adversário deste sábado, às 19 horas, no Maracanã, é o Internacional e o duelo é válido pela 13ª rodada.

O Fluminense não vence desde o dia 18 de maio, quando atropelou o Cruzeiro por 4 a 1, em duelo da quinta rodada do Brasileirão. De lá para cá, o time carioca amargou quatro derrotas e três empates, que o deixaram na 17ª colocação, o primeiro posto dentro da zona de rebaixamento, com nove pontos.

A equipe de Fernando Diniz fez boas apresentações na maioria dos jogos em que saiu de campo derrotado, mas não tem conseguido aliar bom futebol aos resultados positivos. Um dos motivos são os erros individuais. No último revés para o São Paulo, por 2 a 1, por exemplo, a equipe carioca levou um gol em falha do goleiro Muriel e cometeu um pênalti nos minutos finais da partida.

Apesar da sequência negativa na competição, Diniz tem o respaldo da diretoria para continuar seu trabalho. "Ele tem só um titular do começo do Carioca no time atual. O time está nas quartas de final da Sul-Americana. Estamos mal no Brasileiro, na zona de rebaixamento, mas quem olha aqui de dentro vê que o trabalho é realizado de forma correta. Está mais sólido do que nunca", afirmou o presidente Mário Bittencourt.

Na busca pela recuperação no Brasileirão, o treinador voltará a ter à disposição o zagueiro Digão, que cumpriu suspensão pelo acúmulo de cartões, e o meia Nenê, impedido de enfrentar o São Paulo por questões contratuais. O primeiro estará entre os titulares e o segundo deve começar a partida no banco de reservas. O jovem João Pedro, em fase final de recuperação após pancada no tornozelo direito, segue fora.

Entre os suplentes também estará a principal novidade do Fluminense para o jogo: o atacante Wellington Nem. Emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o jogador de 27 anos foi relacionado pela primeira vez desde que acertou seu retorno ao clube pelo qual foi campeão brasileiro em 2012. Ele passou toda a semana treinando e não entra em campo desde o dia 19 de maio.