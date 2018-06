Em alta no Cruzeiro, Murilo elogia reforços e espera 2018 ainda melhor

Um dos principais jogadores do Cruzeiro na temporada passada, especialmente na campanha vitoriosa da Copa do Brasil, o jovem zagueiro Murilo fez avaliação positiva sobre seu desempenho em 2017 e espera que a temporada que está prestes a começar seja ainda melhor.

"Meu pensamento é o de que fiz um ano bom. Agora começa outro e zera tudo. É entrar em campo e dar o meu melhor para escrever uma nova história", afirmou o jogador, que estava pronto para disputar a Copa São Paulo no início do ano passado mas foi chamado para integrar o elenco profissional e acabou se consolidando na zaga cruzeirense ao lado de Léo.

Na avaliação do defensor de 20 anos, que atuou em 32 jogos na última temporada, sendo 29 com titular, o elenco do time mineiro está mais qualificado com a chegada do pacotão de reforços formado pelos laterais Marcelo Hermes, Egídio, e Edilson, pelo meia Bruno Silva e pelos atacantes David e Fred.

"Todos os novos contratados são muito legais. Já temos conhecimento de outros clubes. São gente boa, nos trataram da melhor forma possível. Isso só agrega ao nosso grupo. São todos muito bem-vindos para fortalecer cada vez mais nosso elenco", avaliou.