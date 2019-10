Em alta no Palmeiras, Lucas Lima visitará o Santos pela 1ª vez na Vila Belmiro

O meia Lucas Lima enfrentará pela primeira vez o Santos na Vila Belmiro. Contratado pelo Palmeiras em novembro de 2017, o jogador já jogou contra sua ex-equipe por cinco vezes, mas nunca no litoral paulista.

No total, são três vitórias, um empate e uma derrota contra o ex-clube. No único resultado negativo (no tempo regulamentar), o Palmeiras acabou eliminando o rival do Paulistão do ano passado nas cobranças de pênaltis. Lucas Lima marcou seu único gol no empate por 1 a 1 no Brasileirão do ano passado.

A partida também é a oportunidade de Lucas Lima convencer o técnico Mano Menezes que de fato pode ser titular dessa equipe. Deixado de lado no período em que Felipão comandou o Palmeiras, o jogador voltou a ganhar chances com o novo treinador.

No domingo, no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, Lucas Lima teve a primeira oportunidade como titular com Mano. Apesar de ter entrado bem no decorrer dos jogos anteriores, teve uma atuação discreta contra a equipe mineira. Para o duelo com o Santos, ele disputa a posição com Gustavo Scarpa, que deu assistência para o gol de Dudu na última rodada.

Outra dúvida para o clássico com o Santos está no gol. Com Weverton convocado para a seleção brasileira, Jailson e Fernando Prass disputam a vaga. O titular da meta disputará os amistosos contra Senegal e Nigéria, nos dias 10 e 13 de outubro, em Cingapura. A expectativa é de que o goleiro retorne ao Palmeiras para a partida contra a Chapecoense, no dia 16, pelo Brasileirão.

Uma provável escalação do Palmeiras para o clássico contra o Santos tem: Fernando Prass (Jailson); Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima (Gustavo Scarpa); Dudu, Willian e Luiz Adriano.

O clássico será realizado nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras é o segundo colocado do campeonato, com cinco pontos a menos do que o líder Flamengo e com três de vantagem sobre o Santos, terceiro colocado.