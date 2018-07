Em alta no Santos, Miralles já planeja dupla com Neymar

SANTOS - Jogar com Neymar. Essa será a recompensa para Miralles por ter sido a principal arma santista nas vitórias contra Botafogo, no Rio, e Vasco, na Vila Belmiro. Depois de formar dupla de ataque com Dimba, Victor Andrade, André e Bill, o atacante argentino deve começar pela primeira vez como titular ao lado do jovem astro do Santos, na partida desta quarta-feira, diante do Atlético-MG.

Neymar joga amistoso pela seleção brasileira nesta terça-feira, contra o Japão, na Polônia, e desembarca às 5h20 de quarta no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP). Depois, ele seguirá direto para a concentração santista no hotel Recanto dos Alvinegros, no CT Rei Pelé. O jovem astro vai repousar durante todo o dia e só não enfrentará o Atlético-MG se tiver algum problema ou se não quiser.

"A dupla com o Bill e com André são parecidas, já com Neymar e eu o time fica sem um homem de referência na área. Porém, não creio que isso seja problema, porque já atuei muitas vezes dessa forma, com outros jogadores, e não tive dificuldade e o time foi bem", disse Miralles, sem esconder que projeta se tornar titular do Santos, ao lado de Neymar, para o restante do Campeonato Brasileiro. "Em um ou dois jogos é impossível que eu não me entenda com Neymar. Depois, quando Muricy tiver todos os jogadores à disposição, caberá a ele escolher o que é melhor para o Santos."

O técnico Muricy Ramalho elogiou bastante Miralles no domingo, depois dos dois gols marcados pelo argentino na vitória sobre o Vasco, por 2 a 0, na Vila Belmiro. Chegou a dizer que ele é um jogador que obedece fielmente as determinações que recebe o treinador.

O atacante argentino confirmou nesta segunda-feira que não é muito de brincadeira e que procura se manter concentrado no jogo durante os 90 minutos. "Não vou ficar aqui contando piada. Tenho a minha maneira de ser. É assim que estou crescendo", revelou Miralles.