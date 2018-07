Em alta, Romero pode ganhar chance como titular no Corinthians

O paraguaio Romero pode ser a novidade do Corinthians para a partida desta quarta-feira contra o Bahia, pela terceira fase da Copa do Brasil, no Itaquerão. Após entrar bem no segundo tempo diante do Vitória, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante foi bastante elogiado por Mano Menezes e pode ficar com a vaga de Luciano.

Contratado como grande aposta da diretoria para o segundo semestre, Romero custou US$ 3 milhões (R$ 6,6 milhões) e tem se destacado pela rápida adaptação ao futebol brasileiro. Domingo, em Salvador, ele fez apenas a sua segunda partida pelo Alvinegro. Além de uma linda cabeçada defendida por Wilson, chamou atenção pelas jogadas em velocidade.

Já Luciano não tem conseguido repetir as boas atuações que fez durante o Campeonato Paulista. O substituto natural do atacante seria Romarinho, que também não vem convencendo quando sai do banco. Assim, aumentam as chances de Romero ser titular já contra o Bahia.

MANTIDOS

O zagueiro Gil revelou que deve acertar até sexta-feira a ampliação do seu contrato até o fim de 2018 - o vínculo atual termina em dezembro do próximo ano.

"Está tudo caminhando para um final feliz, tanto para mim, quanto para o Corinthians. Se tudo der certo, até o fim da semana tudo estará pronto", disse Gil.

Nas últimas semanas, o Corinthians renovou os contratos do goleiro Cássio e do meia Petros e também recusou uma proposta do futebol chinês pelo atacante Guerrero de 6 milhões (R$ 18 milhões).