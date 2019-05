Thaciano enaltece 'bom momento' e sonha com a titularidade no Grêmio

Decisivo na vitória por 2 a 0 sobre a Universidad Católica, do Chile, na última quarta-feira, que garantiu o Grêmio nas oitavas de final da Copa Libertadores, o meia Thaciano vive a expectativa de ser titular da equipe gaúcha contra o Corinthians, neste sábado, às 19 horas, em São Paulo, em duelo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Thaciano briga com Luan pela vaga de Jean Pyerre, ausente da partida em razão de dores do ombro direito. Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, o meia enalteceu a boa fase que vive e ressaltou a necessidade de vitória do Grêmio, que ainda não triunfou no Brasileirão.

"Quem entrar ali, vai dar conta do recado, tem o Luan que faz essa função também. Quem o Renato (Gaúcho, técnico) optar, vai dar conta do recado. Estamos precisando desta vitória para pontuar no Brasileirão. É um bom momento na minha carreira, espero aproveitar da melhor forma para ter mais oportunidades e ajudar", afirmou.

O Grêmio está longe de ter o início esperado no torneio nacional. Estreou com derrota para o Santos em casa, empatou com o Avaí no jogo seguinte e sofreu uma virada impressionante para o Fluminense na última partida, que terminou em 5 a 4 para o time carioca. Assim, o time gaúcho tem apenas um ponto somado e precisa do triunfo para deixar a zona de rebaixamento.

"Não começamos do jeito que a gente queria, atingimos o objetivo na Libertadores, agora o foco que ele (Renato Gaúcho) fala, é manter os detalhes que perdemos na Arena contra o Fluminense. Foco total para buscar esta vitória e pontuar no Campeonato Brasileiro", afirmou.

TREINO

O Grêmio encerrou na manhã desta sexta-feira a preparação para o confronto diante do Corinthians. A primeira parte da atividade teve os portões fechados e, quando o acesso foi liberado para a imprensa, alguns atletas cumpriam um circuito de trabalho físico. Na sequência, fizeram um treino recreativo, o tradicional rachão.

Pedro Geromel, Kannemann e Maicon não treinaram, mas devem jogar. Sem jogos no meio de semana - o duelo contra o Juventude, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, foi adiado para o próximo dia 22 - Renato Gaúcho deve escalar o que tem de melhor. Além de Jean Pyerre, o lateral-esquerdo Bruno Cortez e o atacante Diego Tardelli sofrem com problemas musculares e estão fora da partida.