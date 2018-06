Em alta, Willian pede Chelsea mortal no contra-ataque contra o Barcelona

Com cinco gols nos últimos cinco jogos pelo Chelsea, o meia Willian espera manter a média no duelo desta quarta-feira, às 16h45 (de Brasília) contra o Barcelona, no Camp Nou, no jogo de volta das oitavas de final de da Liga dos Campeões.

"Claro que estou feliz com meu desempenho neste momento e estou feliz com os gols que tenho marcado", disse ao site oficial do clube. "Mas eu quero mais, assim como o nosso time. Respeitamos o Barcelona, eles têm grandes jogadores, mas amanhã queremos fazer um trabalho perfeito e levar o Chelsea à próxima fase."

Sobre a partida desta quarta-feira, o jogador não escondeu a maneira que o time pretende atuar. "Temos que estar juntos, lutar o máximo possível por não sofrer gols e garantir o resultado no contra-ataque" , afirmou.

O técnico do time inglês, Antonio Conte, reconheceu que sua equipe precisará ter paciência na partida e estar preparada para ficar longos períodos sem a bola. "Temos que atuar de maneira compacta e entrar prontos para sermos pressionados", disse.

"Precisamos nos defender bem. Quando tivermos a bola, temos que saber exatamente qual caminho percorrer, para marcar e criar chances, da mesma maneira que fizemos no primeiro jogo, no Stamford Bridge."

Chelsea e Barcelona empataram por 1 a 1 o jogo de ida, em Londres. Willian abriu o marcador para o time inglês, mas Messi aproveitou um erro na saída de bola do adversário e deixou tudo igual.