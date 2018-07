Em alto astral, Palmeiras recebe visita de ilusionista

Cada vez mais perto de assegurar seu retorno à elite do futebol nacional, o time palmeirense recebeu a visita do famoso ilusionista Issao Imamura, que apresentou mágicas aos atletas após o treino, arrancando muitas risadas no gramado do local. Brasileiro, ele é considerado um dos maiores ilusionistas do mundo e hoje é reconhecido como o profissional de maior sucesso nesta área no Brasil.

Antes de Imamura divertir os jogadores, o elenco realizou um treino físico. O atacante Leandro, que se recupera de lesão no tornozelo esquerdo, correu em volta do gramado. Já Alan Kardec, que sofreu forte choque na cabeça em trombada com o zagueiro Pereira, do Sport, no último sábado, no Pacaembu, treinou normalmente e deverá ser confirmado pelo técnico Gilson Kleina no time que pegará o América-RN, sábado, às 16h20, novamente no Pacaembu, pela 25.ª rodada da Série B.

CICINHO NA ACADEMIA - Contratado pelo Sevilla junto ao Palmeiras em julho do ano passado, o lateral-direito Cicinho foi liberado pelo clube espanhol para realizar, no Brasil, parte de sua recuperação de uma grave lesão no joelho. Ele foi visto nesta terça-feira na Academia de Futebol, onde usará a estrutura que o clube dispõe para acelerar a sua recuperação.

O jogador rompeu o ligamento cruzado do joelho no final da temporada passada do Campeonato Espanhol e foi submetido a uma cirurgia. Antes de ser contratado pelo Sevilla, o atleta defendeu o Palmeiras entre 2011 e 2012.