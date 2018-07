Em alto astral, Palmeiras tenta reagir contra o Vasco

Com apenas um ponto na competição - obtido no jogo de estreia contra a Portuguesa e mais nada -, o time de Felipão agora volta os olhos para a "maratona" que é o Brasileirão. "Temos estado muito focados na Copa do Brasil porque é o nosso objetivo e estamos nos momentos de decisão, mas agora temos de voltar a olhar para o Brasileiro e reagir", disse o lateral-esquerdo Juninho.

"Como o Brasileiro é muito longo, estamos muito concentrados na Copa do Brasil, mas agora temos de buscar a primeira vitória", endossou o atacante Mazinho, um dos heróis da vitória sobre o Grêmio (2 a 0) na última quarta-feira, resultado que é a base da tranquilidade e da confiança que tomaram conta do elenco palmeirense nesta semana.

Mas mesmo querendo se concentrar no Brasileirão, é impossível se desconectar totalmente do mata-mata. Tanto é que o que deu certo em Porto Alegre deve ser repetido em Barueri. Felipão gostou da formação com Henrique jogando de volante e dando proteção extra à defesa. Mas, conforme a sua já tradicional estratégia, o técnico não confirmou como o time jogará e nem mesmo se pretende poupar alguns titulares.