Em amistoso, Bayern derrota o City no reencontro com Guardiola

O técnico Pep Guardiola fez a sua estreia pelo Manchester City nesta quarta-feira justamente contra o Bayern de Munique, equipe que dirigiu até a última temporada. Neste reencontro, quem levou a melhor foi o time alemão, que venceu por 1 a 0 no Allianz Arena, em Munique.

O gol da vitória foi marcado pelo meia Ozturk, de 20 anos. Saiu apenas aos 30 minutos do segundo tempo, em chute de fora da área, que contou com um desvio no meio do caminho para enganar o goleiro Caballero.

O Bayern de Munique contou com a presença de alguns de seus principais jogadores como Ribery, Lahm, Xabi Alonso, Alaba e o brasileiro Rafinha. No entanto, esteve desfalcado de Robben, Douglas Costa, Muller, Aguero, De Bruyne e David Silva. O Manchester City contou com os brasileiros Fernando e Fernandinho.

A etapa inicial foi bastante movimentada, com boas chances para os dois lados. No segundo tempo, os treinadores mexeram bastante na equipe e a partida ficou mais monótona. Tanto é que o gol da partida aconteceu graças a um desvio.

O Bayern de Munique agora se prepara para um torneio amistoso nos Estados Unidos. Na próxima quarta-feira enfrentará o Milan e depois ainda terá pela frente Real Madrid e Internazionale. O Manchester City seguirá a sua pré-temporada na China. Na segunda fará o clássico contra o Manchester United e na sequência encara o Borussia Dortmund.

CONTE VENCE A PRIMEIRA

O Chelsea não tomou conhecimento do Wolfsberger, da Áustria, e venceu por 3 a 0, no Worthersee Stadion, em Klagenfurt, na segunda partida do técnico italiano Antonio Conte à frente da equipe inglesa. Na estreia, no último sábado, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Rapid Viena.

O primeiro gol da partida na Áustria contou com assistência do brasileiro Willian. O meio-campista cruzou rasteiro na área e Traore precisou de duas tentativas para mandar para as redes. Loftus-Cheel marcou o segundo e Chalobah garantiu a vitória no amistoso. O Chelsea volta a campo somente no próximo dia 28, quando fará o clássico contra o Liverpool, em Pasadena, nos Estados Unidos.

O Liverpool também entrou em campo e derrotou o Huddersfield Town por 2 a 0, com gols Marko Grujic e Alberto Moreno. Em amistoso disputado na Inglaterra, o Benfica perdeu por 1 a 0 para o Sheffield Wednesday. Forestieri garantiu a vitória dos anfitriões.

Ainda nesta quarta-feira, o Valencia derrotou o Preußen Muenster por 4 a 2 - com gols de Alcacer, Mangafic (contra), Aridai e Rodrigo, brasileiro naturalizado espanhol. Mangafic se redimiu e Al-Hazaimeh descontaram. O Villarreal bateu o Gimnastic por 2 a 1 com gols de Alfonso e Roberto Soldado. Emana diminuiu.