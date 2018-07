Em amistoso entre classificados para Copa, México bate a Polônia

Em um amistoso entre duas seleções que asseguraram classificação para a Copa do Mundo de 2018, o México venceu a Polônia por 1 a 0, nesta segunda-feira, fora de casa, em duelo realizado na cidade polonesa de Gdansk.

+ Sob o comando de Bauza, Arábia Saudita é derrotada pela Bulgária

Foi o último amistoso da seleção mexicana em 2017 em sua preparação para o Mundial que será realizado na Rússia, sendo que o país acabou se saindo bem neste giro europeu que fez nestas últimas datas reservadas pela Fifa para jogos entre seleções neste ano.

Na última sexta-feira, o México havia empatado por 3 a 3 com a Bélgica, em Bruxelas, antes de viajar para Gdansk. E, em solo polonês, a equipe comandada pelo técnico Juan Carlos Osorio fez o gol de sua vitória sobre os donos da casa já aos 13 minutos do primeiro tempo, por meio de forte finalização de Raul Jimenez, que aproveitou uma bola rebatida e chutou cruzado para vencer o goleiro Szczesny.

E o México venceu nesta segunda-feira mesmo sem poder contar com Javier "Chicharito" Hernández, Giovanni Dos Santos, Héctor Herrera e Edson Álvarez, todos lesionados. A Polônia, por sua vez, não teve a presença do seu principal jogador, o atacante Robert Lewandowski, goleador do Bayern de Munique.

Assim, a Polônia decepcionou os seus torcedores pela segunda vez seguida, pois na última sexta-feira ficou no empate por 0 a 0 com o Uruguai, em Varsóvia, em outro amistoso de preparação para a Copa. Os poloneses serão um dos oito cabeças de chave do sorteio dos grupos do Mundial de 2018, que será realizado no próximo dia 1º de dezembro, em Moscou.

Em outros amistosos encerrados há pouco nesta segunda-feira, mas entre seleções menos importantes e que não estarão na Copa de 2018, a Albânia venceu a Turquia por 3 a 2, enquanto o Kosovo superou a Letônia por 4 a 3.