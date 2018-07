Em amistoso, França derrota Portugal no Stade de France

Em uma espécie de "Eliminatórias paralela", a França derrotou Portugal por 2 a 1, neste sábado, em um amistoso realizado no lotado Stade de France, em Saint-Dennis, região metropolitana de Paris. Os franceses, que serão sede da próxima edição da Eurocopa, em 2016, não precisam disputar o qualificatório para a competição, mas um acordo com a Uefa fez com que enfrentem sempre o país que estiver de folga nas rodadas pelo Grupo I.

Nesta segunda rodada, os portugueses não jogaram pelas Eliminatórias e foram designados para encarar a França. Mesmo com a presença do astro Cristiano Ronaldo, não foram páreo para os donos da casa. Logo aos 3 minutos, Benzema aproveitou um rebote do goleiro e abriu o placar com um leve toque na bola dentro da pequena área.

Na segunda etapa, os franceses continuaram mandando nas ações da partida e conseguiram marcar o segundo gol com o meia Paul Pogba, aos 24 minutos. Já sem Cristiano Ronaldo em campo, Portugal teve um pênalti a favor aos 32. A missão ficou com Quaresma, que cobrou com perfeição no canto esquerdo baixo do goleiro. Os visitantes ainda tentaram o empate, mas não obtiveram êxito.

Sem jogar pelas Eliminatórias, Portugal ainda viu sua situação no Grupo I ficar mais complicada. O time português agora é o lanterna, ainda sem pontuar. A liderança é da Dinamarca, com quatro pontos, após o empate fora de casa com a Albânia por 1 a 1. Os albaneses têm a mesma pontuação, mas ficam em segundo por terem um gol a menos que os dinamarqueses (3 a 2).

No outro duelo deste sábado, Armênia e Sérvia também empataram por 1 a 1 e conquistaram seus primeiros pontos nas Eliminatórias. Nesta terça-feira, pela terceira rodada, os jogos serão Dinamarca x Portugal e Sérvia x Albânia. A Armênia, de folga, receberá a França em um amistoso no mesmo dia.